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Артем Кузелев

Дизайнер Аньес Б. основала собственный музей

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  • 27 Января 202011:03

Выставочное пространство La Fab откроется в Париже в начале февраля вы ставкой работ Жан-Мишеля Баскии.

Французский дизайнер Аньес Трубле, которая известна как Аньес Б., сообщила об открытии собственного музея La Fab. Он разместится в 13-м округе Парижа и представит посетителям свыше 5000 произведений искусства из личной коллекции Аньес! Открытие намечено на 2 февраля 2020 года и ознаменуется выставкой легендарного уличного художника Жан-Мишеля Баскии. В дебютной экспозиции можно будет увидеть работы и других известных художников: Дэвида Линча, Александра Колдера, Уильяма Эгглстона, Трейси Эмин, Денниса Хоппера, Мартина Парра и других.

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