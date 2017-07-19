Дизайнер Елена Теплицкая приняла участие в презентации дома из лиственницы

Пока жители Москвы продолжают изучать предложенные варианты многоквартирных домов по программе «Реновация», всего в часе езды от столицы в Чеховском районе Подмосковья гостеприимно распахнула свои двери выставка загородной недвижимости «Open Village 2017». Суть проекта в том, чтобы в одном месте предложить готовые варианты собственных домов с отделкой, причём, с оформленным ландшафтным дизайном.
Флагманским проектом выставки стал дом из лиственницы от строительной компании «Городец», расположенный в центре пространства «Open Village».
«Всё чаще и чаще попадаются молодые люди в России, которые хотят быстро и качественно «свить собственное гнёздышко» за городом. Вот мы и решили предложить рынку канадско-финскую технологию, когда через 60 дней можно уже заехать в полноценный собственный дом», - говорит владелец компании «Городец» Роман Сопов.
Именно каркасный дом с внешней отделкой из лиственницы компании «Городец» стал самым обсуждаемым среди участников и посетителей выставки. Во первых, в рамках пресс-дня здесь состоялся перформанс от российской группы барабанщиков «Vasiliev Groove». Во-вторых, известный дизайнер и телеведущая Елена Теплицкая провела среди посетителей мастер-класс по оформлению интерьеров и работе с красками по стеклу. «В современном быстро изменяющемся мире молодые люди пытаются найти оптимальные и разумные варианты, когда задумываются о собственном жилье вне больших городов. Поэтому здорово, что компания «Городец» чувствует эту тенденцию, предлагая за короткие сроки готовые к решения в оформлении пространства», - делится впечатлениями Елена Теплицкая от осмотра дома.
Всех гостей компания «Городец» угощала вкуснейшими стейками от гастрономического проекта «QArgentinaGrill» и чаем «Матэ». Также на стенде от сервиса #Lomobil установлен фотокиоск, где автоматически можно распечатать фотографии из любых социальных сетей или сфотографироваться тут же через встроенную камеру.
Выставка «Open Village 2017» продолжается до 15 августа.
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