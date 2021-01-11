Дизайнер Франческо Риссо остается в доме Marni

Следом за сообщением о продлении контракта с Джоном Гальяно в качестве креативного директора дома Maison Margiela в группе OTB сообщили, что сотрудничество с Франческо Риссо тоже продолжится. Риссо стал креативным директором дома Marni в 2016 году и за четыре года смог привлечь к марке внимание более молодой аудитории.

«Оставаясь приверженным духу марки, Риссо расширил ее границы, позволив ей творчески зазвучать во всей полноте и стать точкой пересечения художественных влияний. Он продолжит развертывать свое видение, отвечая за глобальный имидж бренда и прорабатывая весь его творческий спектр от коллекций до коммуникаций», – сообщается в пресс-релизе марки.

Срок продления контракта не уточняется. По неофициальным данным, в Marni настроены на долгосрочное сотрудничество.

«Присоединившись к Marni в качестве креативного директора, Франческо всецело охватил ДНК бренда. Он уникальный лидер, который успешно действует по всем направлениям, будь то стиль коллекций, дизайн интерьеров, маркетинг или цифровая реальность, опираясь на необыкновенную команду талантливых людей со всего мира, – цитируются в релизе слова президента группы OTB Ренцо Россо. – Франческо задал марке новое направление, омолодив ее и переосмыслив ее коды».