Дизайнер Кейт Спейд покончила с собой

Во вторник тело американского дизайнера было обнаружено в ее нью-йоркской квартире на Парк-авеню.

Домработница Кейт Спейд пришла на работу 5 июня и обнаружила в квартире тело дизайнера. Как сообщает полиция Нью-Йорка, 55-летняя Спейд оставила предсмертную записку с обращением к мужу Эндрю Спейду и 13-летней дочери Фрэнсис. Причины, толкнувшие дизайнера принять такое решение, не разглашаются.

После того, как новость была опубликована, издание Daily Mail сообщило, что в течение нескольких часов были раскуплены сумки Frances Valentine, созданные Кейт Спейд. Через оналйн-магазин бренда Kate Spade были приобретены даже самые дорогие модели.