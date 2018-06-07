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Артем Кузелев

Дизайнер Кейт Спейд покончила с собой

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  • 07 Июня 201815:09

Во вторник тело американского дизайнера было обнаружено в ее нью-йоркской квартире на Парк-авеню.

Домработница Кейт Спейд пришла на работу 5 июня и обнаружила в квартире тело дизайнера. Как сообщает полиция Нью-Йорка, 55-летняя Спейд оставила предсмертную записку с обращением к мужу Эндрю Спейду и 13-летней дочери Фрэнсис. Причины, толкнувшие дизайнера принять такое решение, не разглашаются.

После того, как новость была опубликована, издание Daily Mail сообщило, что в течение нескольких часов были раскуплены сумки Frances Valentine, созданные Кейт Спейд. Через оналйн-магазин бренда Kate Spade были приобретены даже самые дорогие модели.

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