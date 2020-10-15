Дизайнер Ким Джонс награжден Орденом Британской империи

Креативный директор Dior Homme и Fendi удостоен высокой награды за вклад в развитие моды.

Превосходнейший орден Британской империи – рыцарский орден, учрежденный британским королем Георгом V 4 июня 1917 года. Это самый младший орден в британской наградной системе, в нем состоит наибольшее число членов. В основном это подданные Великобритании, но граждане других стран могут быть приняты в орден в качестве почетных членов.