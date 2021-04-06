Дизайнер Ким Джонс создал первую коллекцию для Converse

Дебютируя с коллекцией для Converse, модельер Ким Джонс исследует ДНК марки через ностальгический дизайн и одновременно представляя современное прочтение знаменитого американского бренда.

Ким Джонс заявил, что обновил модель Converse Chuck 70, ориентируясь на уличную моду, повысив устойчивость стопы и улучшив сцепление для большего комфорта. В коллекции также есть водонепроницаемая куртка-парка из нейлона с липучками и сеткой. Также здесь представлены толстовки с круглым вырезом, брюки карго и футболки.

«Я смотрел на японских дизайнеров, которые заново адаптируют американскую спортивную одежду – воссоздают образы пятидесятых и шестидесятых годов. Очевидно, Converse был ключевой обувью во всем этом. Теперь я просто собираю все это по-другому, – пояснил Джонс в пресс-релизе. – Подход к дизайну обуви был очень простым: взять классическую обувь и затем почти закрыть ее чем-то, чтобы защитить».