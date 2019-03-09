Дизайнер Мария Богатырева поддержала финалисток "Мисс Федерация-2019"

Весна-2019 началась. И началась она очень красиво. В пятницу, 1 марта в ТГ "Модный Сезон" состоялся 4-й конкурс красоты "Мисс Федерация".

В финал 2019 года вошли 10 красавиц со всей России и также стран СНГ. По традиции данного конкурса все из них стали обладательницами корон и персональных титулов и получили множество подарков и призов.

Но несмотря на изначально выигрышный формат для всех, каждая участница приложила максимум усилий, чтобы получить главную корону. Битва за главный титул проходил в 3 этапа: знакомство и дефиле, домашнее задание и эрудиция. По итогам всех этапов выставлялись баллы, и в итоге определились конкретные титулы. Дизайнер Мария Богатырева, чьи яркие платья носят модницы Москвы, Киева, Дубая и Лондона, смогла оценить красоту и талант финалисток. По словам Богатыревой каждая из них - яркая индивидуальность и достойна главной короны, и самых красивых платьев.

Ведущими вечера выступили: Иван Ирбис (организатор конкурса, ведущий на канале "Пятница") и Ксения Руше (ведущая из Франции).

Официальные партнеры конкурса: швейцарский косметический бренд Stellary, Anna Skorokhodova Accessorize, персональные тренировки Power & Fit, маникюрный салон "Hollywood Nail Studio", "Ivissa Clinic", умные купальники RoDaSoleil, коммуникационное агентство PR-walk фотограф Сергей Бардин, салон красоты Sky Royal, ювелирный бренд "Afina", бренд одежды Bogatyreva Maria Dress.

За красоту девушек отвечала команда стилистов и визажистов под руководством Тамилы Керимовой

Инфопартнеры: журналы Designers Bloggmagazine и Glyanets Bloggmagazine, Showmen's, Showwomen's, FL Magazine, Ballare, Рен-ТВ, МЦПО при ТТЦ "Останкино", Night2day, Raskachaem, АртМосковия, глянцевый журнал Megapolis Time.

Итоги "Мисс Федерация-2019"

"Мисс Федерация - Открытие года" - Алена Музес-Калмыкова (Москва)

"Мисс Федерация - Персона года" - Мария Банк (Ростов-на-Дону)

"Мисс Федерация - Девушка года" - Эвелина Дарк (Бийск)

"Мисс Федерация - Совершенство года" - Ольга Кова (Сальск, Ростовской области)

"Мисс Федерация - Модель года" - Оксана Каравайкина (Муром)

"Мисс Федерация - Прорыв года" - Алла Лагутина (Ангарск, Иркутской области)

"2-я Вице-Мисс Федерация" - Дарья Кравченко (Холмск, Сахалинская область)

"Вице-Мисс Федерация" - Ксения Прохожева (Новосибирск)

"Мисс Федерация" - Карина Коваленко (Сумы, Украина)

"Гран-При Мисс Федерация" - Алина Матус (Новосибирск)

Екатерина Кузнецова

Фото: Сергей Бардин, Raskachaem, Night2day