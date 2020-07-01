Дизайнер MilaMarsel рекомендует: эксклюзивный и лимитированный продукт из Кореи Masks N°1 by MILAMARSEL

Дизайнер MilaMarsel рекомендует: Маска с гиалуроновой кислотой № 1, 30 шт. Тканевые маски с гиалуроновой кислотой – эксклюзивный и лимитированный продукт из Кореи. Благодаря своей форме, маска хорошо ложится на лицо, не оставляя открытых участков. Раствор гиалуроновой кислоты удачно распределяется по всей поверхности кожи, увлажняя и питая её.

Маска изготовлена из органического хлопка, поэтому не вызывает аллергии.

Гиалуроновая сыворотка проникает в глубокие слои эпидермиса, омолаживая и оздоравливая кожу. Происходит постепенное разглаживание мелких мимических морщин. Маска возвращает упругость и выравнивает текстуру покрова. Хорошо работает с кожей 35 +, а также обладает реальным действием и в 40+.

Упаковка выполнена в виде пачки влажных салфеток с двойной застежкой, за счет чего её можно брать с собой в дорогу.

Ежедневное применение гарантирует уход высокого класса, по эффективности сравнимый с процедурами у косметолога.

Эффект: выравнивает тон, глубокое увлажнение и упругость кожи, антивозрастной, тонизирующий.

Применение:

Очистите лицо и нанесите тоник. Плотно приложите маску к лицу и оставьте на 15-20 минут. Снимите маску и помассируйте лицо до полного впитывания сыворотки. Для достижения максимального эффекта используйте маску ежедневно в течение 30 дней.

Характеристики:

Вес: 360г/30шт

Тип продукта: Маска для лица

Тип кожи: для всех типов, 35 +

Бренд: ADWIN KOREA CORPORATION, Южная Корея

Срок годности: 24 месяца с даты производства. Срок годности после вскрытия – 2 месяца