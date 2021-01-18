Дизайнер Симон Роша создаст коллекцию для марки H&M

Шведский ритейлер объявил о новой большой коллаборации. На этот раз коллекцию для H&M создаст Симон Роша, чей бренд в этом году отмечает десятилетие. Известно, что капсула включит женскую, мужскую и детскую коллекции. В продаже вещи можно будет найти с 11 марта 2021 года на официальном сайте марки.

Симон Роша рассказала, что в коллекцию Simone Rocha x H&M войдет множество силуэтов и форм, которые являются характерными для марки Simone Rocha. Кроме того, работая над созданием коллекции, дизайнер использовала архивные модели. Размах коллаборации удивит, так как капсула представит полноценный гардероб: от футболок и рубашек до одежды для особых случаев и сверкающих украшений. Для коллекции были созданы новые ткани с цветочными мотивами и бисерной отделкой.

«Я невероятно рада совместной работе с H&M над этой особенной коллекцией. Это действительно праздник знаковых cилуэтов и деталей моего бренда и вдохновения, которые сформировали меня. Как дизайнер и как покупатель я была большим поклонником коллабораций H&M с Maison Margiela, Альбером Эльбазом и Comme des Garçons – это такой невероятный список талантов, частью которого мне тоже хочется стать», – рассказала Симон Роша.