Дизайнер Светлана Копнева открыла праздник «Мамин день»

В Государственном Кремлевском Дворце прошло праздничное мероприятие «Мамин день», приуроченное ко Дню матери. Участниками праздника стали более 5700 многодетных московских мам, а 17 семей были награждены почетным знаком «Родительская слава города Москвы».

Перед началом концерта в Паркетном зале прошел грандиозный показ мод.

Авторы коллекций – многодетные мамы и известные модельеры: Светлана Копнева, Наталья Родная, а также дизайнер украшений и художник по тканям Елена Хорошева. Они представили две коллекции по 20 моделей женской одежды «Весна-Лето 2019».

Шелк, шифон, шелковая органза, шерсть в сочетании с аксессуарами, украшениями из натуральных камней, а также неповторимые авторские техники «батика» и «нуновойлока» никого не оставили равнодушными. Все ткани, модели одежды, а также аксессуары и украшения созданы вручную.

Дизайнера Светлану Копневу называют настоящим эстетом мира войлочной моды. Свои авторские одежду и аксессуары без единого шва она создает в уникальной технике «нуновойлок». Около десяти лет назад японские дизайнеры совместили войлок с натуральной тканью, получив уникальное полотно, созданное в технике «нуновойлок» («Nuno» в переводе с японского языка – ткань) Волокна шерсти при сваливании как бы проходят сквозь ткань, соединяясь в единый материал.

Моду на «нуновойлок» Светлана привезла из Европы несколько лет назад. Самостоятельно освоив базовую технику создания небольших аксессуаров, она продолжила обучение у итальянских и французских мастеров, для того чтобы создавать в этой технике не только аксессуары, но еще и одежду.

Уже более двух лет в ее мастерской создаются пальто, платья, сарафаны для взрослых и детей. Каждая вещь выполнена без единого шва. Повторить точь-в-точь ручную работу невозможно, каждое изделие уникально.

В работе Светлана использует натуральные материала: маргеланский шелк, натуральный шифон, хлопок и 100% шерсть новозеландского или австралийского мериноса, выделанную в Европе, где Светлана ее закупает. Цветовая палитра представлена в 22 оттенках.

Авторские коллекции Светланы Копневой ценятся не только в России: в прошлом году изделия были представлены на эко-дефиле в столице Канады Оттаве и были по достоинству оценены на Неделе моды в Милане. Кроме того, Светлана является не только успешным дизайнером, но и мамой пятерых сыновей.

Над образами моделей работала Валерия Герц – выпускница итальянский школы стиля по направлениям персональный стиль, fashion, модный эксперт, fashion стилист и журналист, имидж-блоггер, писатель, главный редактор интернет-портала о культурной моде UinStyle.com

Среди приглашенных гостей показа были известные модельеры, дизайнеры и звездные гости: Игорь Гуляев, Владимир и Маруся Левкины, Наталья Бочкарева, Юлия Беретта. Они выступили с торжественной речью и поздравили участниц показа, а также победительниц конкурса «Леди мама 2018».

Весь зал был украшен арками, подвесными инсталляциями и композициями из цветов от школы флористики «Цветочная мастерская». До начала концерта мамы смогли окунуться в цветочную сказку и сделать десятки фотографий.

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