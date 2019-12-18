Дизайнер Том Браун дебютировал на Art Basel Miami

Американский модельер представил в начале декабря на ярмарке современного искусства свою первую масштабную инсталляцию.

Том Браун впервые поучаствовал в ярмарке современного искусства Art Basel Miami, которая прошла в Майами в первой декаде декабря. Здесь дизайнер дебютировал с яркой инсталляцией, символизирующей идею американской мечты. Браун создал из текстиля довольно высокую скульптуру в виде пальмы и дал ей название Palm Tree I. В интервью модельер признался, что за последние 15 лет так или инае пробовал себя в искусстве – создавал объекты и рисовал.