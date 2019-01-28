Декор как искусство: итоги DECO OFF в Париже

Вся прошлая неделя была посвящена декору и интерьеру на DECO OFF в Париже.
Художники студии Designers Guild и Christian Lacroix обращаются к искусству и архитектуре Возрождения и Античности.
Триша Гилд при создании коллекции использует свои впечатления из путешествия по Северу Италии и вилл Андреа Палладио, а Саша Валхов вдохновлялся
античными Помпеями.
Sanderson воспевает богатство растительного мира и цветочные иллюстрации. Главный дизайнер Sanderson Ребекка Крейг (Rebecca Craig) рассказала, что The Glasshouse посвящена их восхитительным находкам, которые изображены на обоях и тканях в жанре ботанической иллюстрации.
Scion - шаг в сторону более простого и спокойного интерьера, более строгая коллекция, дизайнеры Scion, как всегда, не могли удержаться от легкого озорства. Обратите внимание на горделивых фламинго!
А дизайнеры студии Zoffany обращаются к различным художественным направлениям и техникам в искусстве ХХ века.
Little Greene представляет коллекцию обоев London Wallpapers V — подборку оригинальных мотивов из архива английского наследия.
А Farrow&Ball открывает для эстетов девять изысканных оттенков, каждый из которых - произведение искусства!
Стильные новинки от британских брендов, недавно представленные в Париже, совсем скоро будут доступны во всех магазинах MANDERS.
По данным пресс-службы бренда.
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