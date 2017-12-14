Дизайнерские вещи из нуновойлока от Светланы Копневой: материал времен Ноева Ковчега в современной интерпретации.

Дизайнера Светлану Копневу называют настоящим эстетом мира войлочной моды. Свои авторские одежду и аксессуары без единого шва она создает в уникальной технике «нуновойлок». Моду на «нуновойлок» Светлана привезла из Европы несколько лет назад и сейчас с каждым годом она набирает все большую популярность в России.

Художник-дизайнер Светлана Копнева создает вручную уникальную одежду и аксессуары в технике «нуновойлок». Тончайший шелковый палантин с распускающимися на нем войлочными цветами, теплое и одновременно легкое пальто из шерсти, переливающееся волокнами шелка. В ее руках на первый взгляд несовместимые шерсть и нежнейшие натуральные ткани превращаются в единое целое. Каждая вещь выполнена без единого шва. Повторить точь-в-точь ручную работу невозможно, каждое платье, шарф, пальто, сумка уникальны.

Войлок был известен со времен Ноева Ковчега. Овцы, плывшие в лодке сваляли копытами падавшую шерсть с водой, получился теплый войлочный ковер. Этот исторический материал мы используем в быту по сей день.

Около десяти лет назад японские дизайнеры совместили войлок с натуральной тканью, получив уникальное полотно, созданное в технике «нуновойлок» («Nuno» в переводе с японского языка – ткань) Волокна шерсти при сваливании как бы проходят сквозь ткань, соединяясь в единый материал.

Модная тенденция носить одежду и аксессуары, изготовленные этой технике, взяв свое начало в Японии, затем захватила Европу. Несколько лет назад «нуновойлок» появился и в России.

Мастеров мало, по пальцам можно пересчитать, создают они как правило небольшие вещи: броши, заколки, сумочки, шарфы.

Светлана Копнева, самостоятельно освоив базовую технику создания небольших аксессуаров в технике «нуновойлок», продолжила обучение у итальянских и французских коучей, для того чтобы создавать в этой технике не только аксессуары, но еще и одежду.

Уже более двух лет в ее мастерской создаются пальто, платья, сарафаны для взрослых и детей. Скорость выполнения ручной работы фантастическая, на изготовление пальто уходит около двух дней. Мастерица – уникум, так как кроме утонченного вкуса, знания технологий на европейском уровне, она обладает редким навыком выкладки волокон шерсти и левой и правой рукой одновременно.

В работе Светлана использует натуральные материала: маргеланский шелк, натуральный шифон, хлопок и 100% шерсть новозеландского или австралийского мериноса, выделанную в Европе, где Светлана ее закупает. Шерсть, экологична и гипоаллергенна. Цветовая палитра представлена в 22 оттенках.

Одежда и аксессуары Светланы Копневой ценятся не только в России, в прошлом году ее изделия были представлены на дефиле эко-коллекций в столице Канады и были по достоинству оценены на Неделе Моды в Милане.

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