Дизайнерский дебют Карли Клосс

Американская супермодель решила попробовать свои силы в еще одном виде деятельности.

1 / 10 Избранные образы из коллекции Karlie Kloss x Express



















На днях американская марка Express объявила о сотрудничестве с Карли Клосс. Для бренда супермодель разработала коллекцию повседневной одежды, которая уже доступна в его онлайн-магазине. Капсулу составили базовые вещи: от футболок и топов до юбок разной длины и курток-бомберов. Также в коллекции Karlie Kloss x Express представлены аксессуары. Цены на все изделия варьируются от 25 до 168 долларов. Презентация моделей состоялась в Сент-Луисе, родном городе Карли. Кстати, шоу имело благотворительный характер, а в качестве манекенщиц на нем выступили девушки разных профессий.