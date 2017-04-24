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Карли Клосс (Karlie Kloss) (60)
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Артем Кузелев

Дизайнерский дебют Карли Клосс

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  • 24 Апреля 201711:04
Сюжеты: Карли Клосс (Karlie Kloss)

Американская супермодель решила попробовать свои силы в еще одном виде деятельности.

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  • Избранные образы из коллекции Karlie Kloss x Express

На днях американская марка Express объявила о сотрудничестве с Карли Клосс. Для бренда супермодель разработала коллекцию повседневной одежды, которая уже доступна в его онлайн-магазине. Капсулу составили базовые вещи: от футболок и топов до юбок разной длины и курток-бомберов. Также в коллекции Karlie Kloss x Express представлены аксессуары. Цены на все изделия варьируются от 25 до 168 долларов. Презентация моделей состоялась в Сент-Луисе, родном городе Карли. Кстати, шоу имело благотворительный характер, а в качестве манекенщиц на нем выступили девушки разных профессий.

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