Дизайнерский дебют Карли Клосс

Американская супермодель решила попробовать свои силы в еще одном виде деятельности.
На днях американская марка Express объявила о сотрудничестве с Карли Клосс. Для бренда супермодель разработала коллекцию повседневной одежды, которая уже доступна в его онлайн-магазине. Капсулу составили базовые вещи: от футболок и топов до юбок разной длины и курток-бомберов. Также в коллекции Karlie Kloss x Express представлены аксессуары. Цены на все изделия варьируются от 25 до 168 долларов. Презентация моделей состоялась в Сент-Луисе, родном городе Карли. Кстати, шоу имело благотворительный характер, а в качестве манекенщиц на нем выступили девушки разных профессий.
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