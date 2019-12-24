Дизайнерский рейтинг от Александра Хилькевича 2019

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал новый ежегодный дизайнерский рейтинг, отмечающий наиболее интересные коллекции, показанные как профессионалами, так и перспективными молодыми талантами нашей страны.
По итогам 2019 года в список лучших российских дизайнерских марок вошли 10 компаний. Главными факторами выбора стали соответствие их творческих работ международному fashion-контексту, системность и ярко выраженный индивидуальный стиль.
Список перспективных новых марок и молодых дизайнеров России традиционно включил 13 имен – именно они уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке, отмечает Александр Хилькевич.
ТОП-10 «Лучшие дизайнерские марки 2019, Россия» (по алфавиту)
Alena Akhmadullina (Алена Ахмадуллина)
Izeta (Изета Гаджиева)
Nina Donis (Нина Неретина и Донис Пупис)
SuzieM (Сусанна Макерова)
Tatyana Parfionova (Татьяна Парфенова)
Ulyana Sergeenko (Ульяна Сергеенко)
Valentin Yudashkin (Валентин Юдашкин)
Viva Vox (Олег Овсиев)
WOS (Андрей Артемов)
Yulia Nikolaeva (Юлия Николаева)
ТОП-13 «Молодые марки и новые имена 2019, Россия» (по алфавиту)
Алана Гобеева – Карина Бзарова – Зарина Хохова (Владикавказ)
Алина Сырых – Syrykh A&V (Омск)
Альбина Зуева – My812 (Санкт-Петербург)
Арут Арустамян – Arut Mscw (Москва)
Зарема Магомедова (Москва)
Илья Варегин – Infundibulum (Москва)
Катерина Пономарева – It’s Personal (Санкт-Петербург)
Катерина Федорищева (Шахты)
Надя Дунаева (Санкт-Петербург)
Никита Калмыков – Odor (Москва)
Роман Уваров – Roma Uvarov Design (Майкоп)
Светлана Михаленко (Москва)
Сергей Сорока (Москва)
Напомним, с 2001 года Александр Хилькевич первым начал составлять ежегодные рейтинги российской моды.
Александр Хилькевич – известный fashion-аналитик, одна из ключевых фигур российской индустрии моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор фэшн-проектов, председатель жюри европейских и российских дизайнерских конкурсов, ведущий эксперт страны по оценке и отбору дизайнерских коллекций.
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