Дизайнерский рейтинг от Александра Хилькевича 2019

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал новый ежегодный дизайнерский рейтинг, отмечающий наиболее интересные коллекции, показанные как профессионалами, так и перспективными молодыми талантами нашей страны.

По итогам 2019 года в список лучших российских дизайнерских марок вошли 10 компаний. Главными факторами выбора стали соответствие их творческих работ международному fashion-контексту, системность и ярко выраженный индивидуальный стиль.

Список перспективных новых марок и молодых дизайнеров России традиционно включил 13 имен – именно они уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке, отмечает Александр Хилькевич.

ТОП-10 «Лучшие дизайнерские марки 2019, Россия» (по алфавиту)

Alena Akhmadullina (Алена Ахмадуллина)

Izeta (Изета Гаджиева)

Nina Donis (Нина Неретина и Донис Пупис)



SuzieM (Сусанна Макерова)

Tatyana Parfionova (Татьяна Парфенова)

Ulyana Sergeenko (Ульяна Сергеенко)

Valentin Yudashkin (Валентин Юдашкин)

Viva Vox (Олег Овсиев)

WOS (Андрей Артемов)

Yulia Nikolaeva (Юлия Николаева)

ТОП-13 «Молодые марки и новые имена 2019, Россия» (по алфавиту)

Алана Гобеева – Карина Бзарова – Зарина Хохова (Владикавказ)

Алина Сырых – Syrykh A&V (Омск)

Альбина Зуева – My812 (Санкт-Петербург)

Арут Арустамян – Arut Mscw (Москва)

Зарема Магомедова (Москва)

Илья Варегин – Infundibulum (Москва)

Катерина Пономарева – It’s Personal (Санкт-Петербург)

Катерина Федорищева (Шахты)

Надя Дунаева (Санкт-Петербург)



Никита Калмыков – Odor (Москва)

Роман Уваров – Roma Uvarov Design (Майкоп)

Светлана Михаленко (Москва)

Сергей Сорока (Москва)

Напомним, с 2001 года Александр Хилькевич первым начал составлять ежегодные рейтинги российской моды.

Александр Хилькевич – известный fashion-аналитик, одна из ключевых фигур российской индустрии моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор фэшн-проектов, председатель жюри европейских и российских дизайнерских конкурсов, ведущий эксперт страны по оценке и отбору дизайнерских коллекций.