Дизайнерский рейтинг от Александра Хилькевича 2020

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал новый ежегодный дизайнерский рейтинг, отмечающий наиболее интересные коллекции, показанные как профессионалами, так и перспективными молодыми талантами нашей страны.
По итогам 2020 года в список лучших российских дизайнерских марок вошли 10 компаний. Главными факторами выбора стали соответствие их творческих работ международному fashion-контексту, системность и ярко выраженный индивидуальный стиль. Список перспективных молодых дизайнеров России традиционно включил 13 имен – именно они уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке, отмечает Александр Хилькевич.
ТОП-10 «Лучшие дизайнерские марки 2020, Россия» (по алфавиту)
Elena Souproun (Елена Супрун)
Infundibulum (Илья Варегин)
Inshade (Мария Смирнова)
Nina Donis (Нина Неретина – Донис Пупис)
SuzieM (Сусанна Макерова)
Tatyana Parfionova (Татьяна Парфенова)
Ulyana Sergeenko (Ульяна Сергеенко)
Victoria Andreyanova (Виктория Андреянова)
Viva Vox (Олег Овсиев)
WOS (Андрей Артемов)
ТОП-13 «Молодые марки и новые имена 2020, Россия» (по алфавиту)
Александр Баяртаев – Bayartaev (Москва)
Анастасия Чернышова – Anastasia Chernyshova (Чукотка)
Валерия Трифонова – Valetriva (Омск)
Илона Джиоева – Ilona Dzhioeva (Владикавказ)
Катерина Федорищева – Katerina Fedorishcheva (Шахты)
Ксения Лазаренко – Ksenia Lazarenko (Ростов-на-Дону)
Мария Агафонова – Maria Agafonova (Елец)
Надя Дунаева – Nadia Dunaeva (Санкт-Петербург)
Никита Калмыков – Odor (Москва)
Ольга Васюкова – Red September (Москва)
Роман Уваров – Roma Uvarov Design (Москва)
Станислав Чураков – Stanislav Churakov (Омск)
Фрол Буримский – Flor et Lavr (Москва)
Напомним, с 2001 года Александр Хилькевич первым начал составлять ежегодные рейтинги российской моды.
Александр Хилькевич – международный fashion-аналитик, одна из ключевых фигур российской индустрии моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор фэшн-проектов, председатель жюри европейских и российских дизайнерских конкурсов, ведущий эксперт страны по оценке и отбору дизайнерских коллекций.
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