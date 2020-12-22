Дизайнерский рейтинг от Александра Хилькевича 2020

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич опубликовал новый ежегодный дизайнерский рейтинг, отмечающий наиболее интересные коллекции, показанные как профессионалами, так и перспективными молодыми талантами нашей страны.

По итогам 2020 года в список лучших российских дизайнерских марок вошли 10 компаний. Главными факторами выбора стали соответствие их творческих работ международному fashion-контексту, системность и ярко выраженный индивидуальный стиль. Список перспективных молодых дизайнеров России традиционно включил 13 имен – именно они уже в самое ближайшее время будут определять лицо российской индустрии моды, а часть из них уже сегодня успешно реализует свои таланты на модном рынке, отмечает Александр Хилькевич.

ТОП-10 «Лучшие дизайнерские марки 2020, Россия» (по алфавиту)

Elena Souproun (Елена Супрун)

Infundibulum (Илья Варегин)

Inshade (Мария Смирнова)

Nina Donis (Нина Неретина – Донис Пупис)

SuzieM (Сусанна Макерова)

Tatyana Parfionova (Татьяна Парфенова)

Ulyana Sergeenko (Ульяна Сергеенко)

Victoria Andreyanova (Виктория Андреянова)

Viva Vox (Олег Овсиев)

WOS (Андрей Артемов)

ТОП-13 «Молодые марки и новые имена 2020, Россия» (по алфавиту)

Александр Баяртаев – Bayartaev (Москва)

Анастасия Чернышова – Anastasia Chernyshova (Чукотка)

Валерия Трифонова – Valetriva (Омск)

Илона Джиоева – Ilona Dzhioeva (Владикавказ)

Катерина Федорищева – Katerina Fedorishcheva (Шахты)

Ксения Лазаренко – Ksenia Lazarenko (Ростов-на-Дону)

Мария Агафонова – Maria Agafonova (Елец)

Надя Дунаева – Nadia Dunaeva (Санкт-Петербург)

Никита Калмыков – Odor (Москва)

Ольга Васюкова – Red September (Москва)

Роман Уваров – Roma Uvarov Design (Москва)

Станислав Чураков – Stanislav Churakov (Омск)

Фрол Буримский – Flor et Lavr (Москва)

Напомним, с 2001 года Александр Хилькевич первым начал составлять ежегодные рейтинги российской моды.

Александр Хилькевич – международный fashion-аналитик, одна из ключевых фигур российской индустрии моды, соучредитель Национальной академии индустрии моды, куратор фэшн-проектов, председатель жюри европейских и российских дизайнерских конкурсов, ведущий эксперт страны по оценке и отбору дизайнерских коллекций.