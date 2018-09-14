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Артем Кузелев

Дизайнерский сьют от Розиты Миссони

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  • 14 Сентября 201815:24
Сюжеты: Missoni

Основательница знаменитой итальянской марки оформила один из номеров отеля Byblos St Tropez предметами линейки Missoni Home.

В прошлом году любимый богемой знаменитый отель Byblos St Tropez отметил 50-летие. В честь юбилея гостиницы многие марки выпустили специальные коллекции, а компания Rolls-Royce даже посвятила событию единственный экземпляр своего авто. К сотрудничеству с отелем была приглашена и легенда моды Розита Миссони, которая оформила в фирменном стиле своей марки один из сьютов отеля. Дизайнер использовала предметы из интерьерной линейки Missoni Home, а также обивку и трикотаж с фирменными принтами. Получилось очень стильно и вполне в ярком духе Сен-Тропе.

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