Дизайнеры Дальнего Востока представили свои коллекции на Vostok Fashion Day в Москве

Vostok Fashion Day стал продолжением шоу дальневосточных дизайнеров, которое прошло на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года. Тогда в рамках культурной программы в Дальневосточном Федеральном Университете состоялся модный показ Far East - Fashion Forpost.

“Сегодня ведущие страны все более внимательно смотрят в сторону креативной экономики, акцентируя внимание на отраслях, в которых основная часть стоимости продукта это так называемая креативная составляющая (творчество и интеллект). Современная модная индустрия ориентирована на поиск новых решений, творчество и высокие технологии, - это одна из ведущих индустрий в парадигме креативной экономики. VOSTOK FASHION DAY продемонстрировал интерес РОСКОНГРЕССА -организатора важнейших экономических форумов в стране - к самым передовым взглядам на развитие экономики. А также - созвучие с основной повесткой современной модной индустрии - открытость к диалогу культур и динамичность в обмене идеями”, - поделилась своими впечатлениями Анна Лебсак-Клейманс, CEO Fashion Consulting Group.

В рамках Vostok Fashion Day были представлены коллекции дизайнеров, которые в этом сезоне уже участвовали в Азиатских неделях моды. Среди них дизайнерские бренды: NIKONOVA (Светлана Никонова), Lopkhan (Юлия Воротникова), AKULINA IRINA (Ирина Акулина), New look by Rudermel (Елена Рудермель), SHAKLEIN (Анастасия Шаклеина), Студия «КРЫЛЬЯ» (творческий дуэт Денис Бурлаков и Татьяна Васильева) и Svetlana Cheremnykh (Светлана Черемных). Во время показа детской коллекции на подиум вышли ученики «Творческого Центра Игоря Саруханова».

“Проведение Vostok Fashion Day я считаю новым необычным форматом, позволяющим познакомиться с дизайнерами других регионов широкому кругу любителей и специалистов моды. Наступило время локальной моды, пришло новое понятие «глокализация». Оно говорит о том, что нам не интересны глобальные культурные тренды, нам хочется знать, что происходит в недоступном для нас удаленном от центра регионе, который вызывает у нас необыкновенный культурный интерес. В состоявшемся событии мы смогли увидеть богатство красок, национальных традиций, культурное и историческое смешение Дальневосточного региона. Это, однозначно, станет новым толчком для развития как для специалистов, которые посетили это масштабное мероприятие в Москве, так и для представителей локальной моды, которые вернутся во Владивосток”. - Александра Калошина, Основатель Solstudio Textile Group.

Гости мероприятия также приняли участие в розыгрыше призов, в том числе путешествие на Камчатку в Долину гейзеров и поездку на фестиваль туризма «Оймякон – полюс холода» в Якутию.

“Я думаю, что удалось сделать яркое и знаковое fashion-мероприятие, создать впечатление, что Дальний Восток вовсе не дальний. Индустрия моды и Легкая промышленность одна из важнейших отраслей, в которой, благодаря развитию и внедрению новых технологий сейчас происходят тектонические изменения. Появляются аутентичные локальные бренды, ретрансляторы российского культурного кода. Цифровые технологии увеличивают эффективность и сокращают расстояние до аудитории до двух кликов. Так что сейчас очень интересное время для fashion индустрии и всё только начинается.” - Антон Алфер, fashion продюсер, председатель Комитета по цифровым технологиям Союзлегпрома и кластера РАЭК Fashion Tech.

Кроме того, гости Vostok Fashion Day услышали музыкальные композиции дальневосточных исполнителей: Алены Минулиной, певицы и битбоксера, чемпионки России по Live Looping, саунд продюсер; Хадри Окотэтто - перформер, исследователь и носитель ненецкой культуры, исполнитель традиционного эпоса; ОлЕна Уутай - финалист мировых шоу талантов, этно музыкант. Прозвучали специально написанный для выступления на Vostok Fashion Day электронный саунд-трек и живое выступление музыкантов.

Также гости познакомились с выставкой «Женские образы в современной живописи художников Дальневосточного федерального округа. Мадонны Дальнего Востока», включающей 11 работ авторов. В дни V Восточного экономического форума выставка проходила в кампусе Дальневосточного Федерального Университета на острове Русский для гостей и участников Форума, а после завершения ВЭФ – в Приморской государственной картинной галерее для жителей Владивостока.

Среди гостей Vostok Fashion Day были замечены: Анна Лебсак-Клейманс, Александра Калошина, Игорь Саруханов, Александр Раппопопрт, Елена Кандулайнен, группа ИНКИ, группа СЕРЕБРО, группа Земляне, Евгений Воскресенский, Александр Волохов, Яна Кошкина, Глеб Рыжков, Роман Огнев, Андрей Тюняев и др.