Дизайнеры Нижнего Новгорода на Moscow Fashion Week

Объединенный показ состоялся 23 октября в рамках официального расписания Moscow Fashion Week, отмечающей в 2019 году 25-летие.

Модный дебют на столичном подиуме в Гостином дворе состоялся благодаря поддержке Правительства Нижегородской области, Кластера легкой промышленности Нижегородской области и Центра бизнес практики «Лидер». Участниками сборного показа стали дизайнеры Елена Нестерова, Анастасия Курносова, Ольга Рыхлова-Парле, а также фабрика «Текстиль Дизайн» Юлии Архиповой.

Стильные деловые костюмы в сочетании с женственными платьями в пол и авторскими головными уборами – стали визитной карточкой молодой торговой марки LeNeS Елены Нестеровой. Фрагменты презентованной на Неделе моды коллекции ранее уже были показаны гостям выставок CPM в Москве и «Индустрия моды» в Санкт-Петербурге. Елена создает образы для стильных и деловых женщин, предпочитающим натуральные ткани и хорошее качество. Платья из итальянских тканей с цветочным принтом сочетаются в коллекции с твидовыми жакетами, а классические брючные и юбочные костюмы отличает запоминающийся декор.

Универсальный бренд трикотажной одежды KSI KSI Анастасии Курносовой отличает многослойность в образах, использование как прилегающей, так и свободной посадки моделей одежды, а также яркие дополнения в виде компактных сумочек на цепочке. При создании коллекции используются преимущественно натуральные пряжи, такие как шерсть, хлопок и лен. В качестве одной из наиболее трендовых межсезонных моделей бренд предлагает длинный oversize кардиган в пастельных оттенках, удачно дополняющий как casual-образ с джинсами, так и вариант для вечернего выхода в платье.

Дизайнерская марка Ольги Рыхловой-Парле Ola Parle, известная среди клиентов узнаваемым деловым стилем, представила на подиуме Недели моды коллекцию, созданную по мотивам традиционных нижегородских народно-художественных промыслов. Таким образом, и классические платья в пол, и трендовые стеганые легкие пальто были оформлены принтом с изображением веток рябины, а в качестве аксессуаров дизайнер использовал доработанные и декорированные укороченные валенки.

Одна из ведущих в Нижнем Новгороде фабрик по цифровой печати на натуральных тканях – «Текстиль Дизайн» - подготовила для объединенного показа на Moscow Fashion Week несколько полотен с изображениями известных пейзажей города совместно с фотографом Александром Ивасенко. На каждое изделие, выполненное в форме накидки-пончо, были также нанесены логотипы брендов-участников показа.