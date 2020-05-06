DKNY и ТЦ ГУМ запустили конкурс "Москва, мы скучаем!"

Бренд DKNY и Торговый центр ГУМ объявляют о запуске совместного конкурса, который призван пробудить воспоминания о любимом городе Москва. Главной составляющей философии DKNY с самого основания являлась энергия мегаполиса: стиль для жительницы большого города, которая уверенно движется к своим целям. Первые Верхние Торговые Ряды ГУМ сознательно создавались как символ Новой Москвы: они строились на традиционном месте московского торга, где бесконечные лавки выходили гордым фасадом на Красную площадь. Этой весной, когда жители Москвы ограничены в своих передвижениях, два бренда с внушительной историей объединились, чтобы напомнить о любимых локациях Москвы и предложить участникам составить карту весенних прогулок после снятия всех ограничений. DKNY и ГУМ предлагают делиться в своих Instagram-аккаунтах архивными фото с прогулками по Москве, и указывать интересные городские места под тегами #DKNYxGUM #MoscowWeMissYou, чтобы любой желающий мог воспользоваться рекомендацией, и отправиться исследовать новые уголки Москвы в ближайшем будущем.

В первую очередь конкурс призван поднять дух в текущих реалиях и напомнить всем о том, как сильно мы любим этот город. Выкладывать фото участникам предлагается в период с 30 апреля по 14 мая, итоги будут подведены 14 мая, победители получат подарки от DKNY.

Подробные условия участия в Instagram-аккаунте ГУМ: https://www.instagram.com/gum_ru/