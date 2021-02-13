Для выступления на Суперкубке The Weeknd выбрал костюм Givenchy Couture

Американский Super Bowl считается одной из самых популярных спортивных телевизионных передач в мире, но благодаря легендарным музыкальным шоу он стал еще и частью поп-культуры. Седьмого февраля 2021 года приблизительно сто миллионов зрителей посмотрели выступление The Weeknd на стадионе Раймонда Джеймса в Тампе, штат Флорида. А заодно и матч чемпионата НФЛ между Tampa Bay Buccaneers и Kansas City Chiefs.

В создании образа для выступления на Суперкубке The Weeknd – настоящее имя Абель Тесфай – принял непосредственное участие. «Абель и его команда имели четкое представление о том, как должны выглядеть костюмы, – рассказал Мэтью Уильямс, креативный директор Givenchy. – Одевая модель на подиум, вы должны воплотить свое видение в жизнь в том виде, в каком вы его полностью представляете, тогда как одевание музыканта означает принятие характера, который он создает, оставаясь верным своему собственному видению бренда, и я нахожу увлекательным искать этот баланс. После нескольких звонков мы быстро сошлись во мнении, что будем делать версию Givenchy в его стиле 1970-х».

Красный пиджак для артиста был покрыт тысячами рубиновыми кристаллами. По словам Уильямса, над вышивкой работали по крайней мере четыре мастера парижского ателье, которые размещали кристаллы один за другим, создавая эффект сплошной отражающей поверхности. На весь процесс ушло в общей сложности 250 часов.

«При нормальных обстоятельствах я и моя команда ездили бы туда и обратно, чтобы проводить встречи и примерки, – рассказал дизайнер. – Но в нынешних условиях даже такие безумные масштабные события нуждаются в адаптации! Таким образом, мы сделали все это с помощью Zoom и просто оставались постоянно на связи последние пару месяцев, добиваясь идеального результата».

В итоге на сцене стадиона The Weeknd появился в мерцающем красном пиджаке в сочетании со стильной обувью, узким галстуком и фирменным ремнем с пряжкой G. Весь образ продолжал коллекцию Givenchy сезона весна-лето 2021.