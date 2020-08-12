Дмитрий Грабовский: совсем не фейковый миллионер

Дмитрий Грабовский – уроженец города Севастополя. Ему довольно рано пришлось повзрослеть и взять на себя всю ответственность за свою жизнь: в седьмом классе он стал воспитанником школы-интерната. После девятого класса устроился работать – официантом, барменом, потом помощником в организации мероприятий. Первые успехи не заставили себя долго ждать, и уже очень скоро Дмитрий переходит на должность арт-директора одной из ресторанных сетей города, а также начинает сотрудничать с различными площадками в качестве промоутера (организатора концертов).

Постепенно география концертов расширялась, а параллельно с этим Дмитрий активно занимался самообразованием в области маркетинга и продвижения. В 23 года он переехал в столицу Украины Киев, после в Днепропетровск, где работал арт-директором крупного развлекательного комплекса «Восход».

В 26 лет вернулся в Севастополь и, заложив квартиру, открыл свой первый ресторан. Название ресторана очень точно определяло сущность его создателя – «Великий комбинатор». Проект оказался успешным, Дмитрий понял, что именно в области ресторанного бизнеса ему интересно развиваться дальше. Он решил что-то сделать в сегменте фаст-фуда и открыл сеть блинных «Матрёшка блин-хаус», которая стала хорошо известна в Крыму, а после вызвала интерес инвесторов в России. В итоге проект охватил несколько городов РФ (включая Москву), бренд стал узнаваемым и был продан.

Рождение дочери натолкнуло на мысль открыть детский клуб, и в Севастополе появилась интересная площадка «Маленькие взрослые». Дальнейшие шаги были сделаны в сфере быстрого питания, которая по-прежнему привлекала Дмитрия. Он создаёт бренд PapaGrill, делая ставку на вкусные и качественные хот-доги. В течение года под вывеской PapaGrill заработали 14 точек в Севастополе, бренд был упакован во франшизу, которая стала успешно продаваться, и продаётся до сих пор. На сегодня продано более 140 франшиз в 4-х странах мира.

В 2014 году Дмитрий открыл первый барбершоп в Крыму. В 2017 году совместно с партнёрами открыл ресторан «Оранжерея», который быстро стал культовым местом в Севастополе (ул. Очаковцев, 21А). Дмитрию стало «тесно» в Крыму, и в 2018 году он переехал в Москву. Проекты в Крыму продолжали развиваться, и в 2019 году был открыт ещё один ресторан под брендом «Оранжерея» в Симферополе (ул. Севастопольская, 62).

«Оранжерея» в Крыму - модные концептуальные заведения, которые уже завоевали любовь постоянных гостей и туристов со всей России. Рестораны «Оранжерея» — это вкусно и атмосферно! Авторская кухня, изысканный бар, первоклассное обслуживание и дружеская приятная обстановка, в которую хочется возвращаться. Изысканные залы и роскошные летние веранды ресторанов - идеальное место для поведения романтических свиданий, семейных обедов и дружеских посиделок.

В Москве Дмитрий Грабовский осваивает новые для себя сферы бизнеса. Он создаёт холдинг Büro,оказывающий услуги по консультированию и управлению в сфере общественного питания и ритейла, франчайзинга. В 2019 году открывает брендинговую студию Packer, которая занимается разработкой фирменного стиля, созданием веб-сайтов, SMM-маркетингом. Слоган студии – «Создаем эффективную визуальную упаковку для вашего бизнеса». В портфеле компании такие бренды как KFC, COFIX, COMEDY club, Мята Lounge и другие.

В 2020 году Дмитрий провел конкурс Start-up в поиске интересных ниш, с финалистом запустил новый проект Slice Point – сеть «корнеров» с готовой едой и напитками. В ближайших планах – открытие новых ресторанов в Москве.

Активно используя современные средства коммуникаций и построения личного бренда, Дмитрий ведёт канал «Упаковщик» на YouTube, рассказывая о бизнесе, известных людях, успешных предпринимателях, крупных компаниях, стартапах и факапах. У канала более 60 тысяч подписчиков.

Cайт Дмитрия Грабовского

https://grabovski.ru/

#Упаковщик – Youtube – канал

https://www.youtube.com/channel/UC2x76J7xZiRvRnT0yzFDiVg/about

Instagtam

https://www.instagram.com/founderpacker/

https://www.instagram.com/fakemillioner/

Дмитрий Грабовский женат, воспитывает двоих дочерей.