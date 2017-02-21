С 25 февраля по 18 марта в сети магазинов DesignBoom (и на www.designboom.ru) пройдут дни датского дизайна. Эта тематическая акция призвана познакомить клиентов и поклонников с философией и утонченной эстетикой родины скандинавского дизайна.

В Дни датского дизайна в DesignBoom будут представлены новинки, а также самые яркие объекты из коллекций таких брендов, как: Eva Solo, Normann Copenhagen, Menu, Hay, Kreafunk, House Doctor.

Чистые линии, безупречная эстетика, естественные цвета — элементы, из которых формируются иконы дизайна. Большинство из них родились в Северной Европе. В Дании.

В рейтинге самых счастливых стран World Happiness Report 2016 Дания занимает первое место. Причина заключается в труднопереводимом понятии “hygge”, которое можно описать как сочетание внешнего комфорта и внутренней гармонии, ощущение принадлежности к окружающему времени и пространству. Иначе говоря, hygge — это датский вариант умами.