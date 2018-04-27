Дни моды Туниса впервые состоялись в Москве

В торговой миссии, организованной агентством по экспорту Туниса CEPEX и Ассоциацией РАФИ при поддержке посольства Туниса в России, принимают участие самые крупные производители женской, мужской и детской одежды, фабрики нижнего белья, денима и трикотажа, такие как Zen, ETC Group, Bacovet. Компании привезли свои коллекции сезона весна-лето 2018 и осень-зима 2018/19.

Презентацию национальных производителей открыл посол Туниса в России г-н Мохаммед Али Шихи. «Мы рады приветствовать производителей Туниса, - сказал он, - и надеемся общими усилиями выстроить бренд «Made in Tunisia» в России». Легкая промышленность Туниса — это современное производство, самая старая текстильная фабрика страны открылась в 1976 году. Все производства укомплектованы по последнему слову техники, в том числе оборудованием для лазерной печати. В среднем ежегодный объем выпуска составляет около 1,5 млн. единиц. Однако такие компании, как Zen, выпускают более 5 млн. готовых изделий в год. Многие компании в стране считаются самыми престижными работодателями, так в городах Монастир и Эль Файя создан текстильный кластер, объединяющий бизнес-инкубатор, подготовку кадров, производство и центр технологических ресурсов. В 2016 году общий объем экспорта текстиля и одежды из Туниса составил 2,3 млрд. евро, а в 2017 г. вырос на 16,4%.

Главное, что выделяет местное производство — это четкость менеджмента, прозрачность всех бизнес-процессов, сжатые сроки поставки и высокая квалификация швей. В создании фабрик на стадии зарождения отрасли активно участвовали европейские компании, и до сих пор многие инициативы исходят от крупных заказчиков из Старого Света, например, энергосбережение, безводное окрашивание тканей, создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями и т.д. Заказы на местных фабриках размещают такие крупные игроки мировой индустрии моды, как Decathlon, Etam, Guess, Ted Baker, Diesel, Caroll, Devernois, American Vintage и другие.

Для предпринимателей из Туниса инициированная торговая миссия также служит для знакомства с деловым климатом России. В Москве презентации состоялись 23 и 24 апреля в отеле Radisson Slavyanskaya, а 26 и 27 апреля они продолжатся уже в Санкт-Петербурге, где у предпринимателей запланированы встречи с местными байерами и владельцами торговых марок одежды. На 15-20 мая Ассоциация РАФИ планирует ответный визит в Тунис российских предпринимателей.