Дни открытых дверей для СМИ от Teana

В конце августа всегда наступает та самая бархатная неделя, когда все замирает в предчувствии скорой осени, распространяя особенное тепло и красоту. Неслучайно именно на эти дни пришлись бьюти-ланч­­и, на которые Teana пригласила любимых журналистов.

На первой субботней встрече была презентована линейка биоэссенций Vegenius, которые по своей сути являются молекулярными «двойниками» живых растений. Они раскрывают всю силу природы, проникая в глубокие слои кожи. В серии представлены восемь биоэссенций на все случаи жизни: тут и «Защита от сухости и климатического стресса», и «Природный фильтр от загрязнений и пыли», и «Релакс и антистресс для городских жителей», и даже «Поддержка кожи на фоне физической активности». Все мы живем в крупных городах, и Vegenius станут палочкой-выручалочкой для многих жителей мегаполисов. Состав биоэссенций – особая гордость команды Teana: он абсолютно натуральный и не содержит ничего, кроме чистейших растительных эссенций.

Бьюти-ланч, посвященный второй новинке, линейке премиального ухода Royal Formula, прошел в такой же теплой атмосфере, как и первый. На нем гости узнали о пользе обратных эмульсий для зрелой и сухой кожи, о тщательно подобранных ингредиентах, а также о ярком дизайне новой серии. Средства Royal Formula на основе обратных эмульсий направлены на восстановление кожи, дарят комфорт и королевское ощущение достатка. В линейке представлены гидрофильное масло, различные кремы, база под макияж, масляные сыворотки, а также сыворотки в растительных капсулах, которые являются абсолютным ноу-хау на российском рынке. Журналисты с интересом задавали вопросы и получали развернутые ответы от основателя компании.

В конце представителей СМИ ждал особенный сюрприз: под чутким руководством Дмитрия журналисты провели «лабораторную работу» – самостоятельно приготовили сыворотки для лица по индивидуальным рецептурам. Сначала составляется основа из четырех компонентов: biocorno vitamin oil, масла абрикосовой косточки и миндаля, и СО2-экстракта коры березы. Затем ингредиенты добавляются в зависимости от рецепта: например, чтобы получить антистресс-сыворотку, необходимо добавить купаж эссенций "Антистресс", эфирные масла грейпфрута, цитронеллы и кедра. Популярностью пользовался «омолаживающий» рецепт, в который входят такие ингредиенты, как эфирные масла розового дерева, горького апельсина, куркумы и омолаживающий купаж из эссенций; не уступали ему «антистресс» и «увлажнение». В конце многие гости отметили необыкновенную теплоту и искренность, в которой прошли бьюти-ланчи.