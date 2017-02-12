До 26 февраля продлится выставка “Гений в юбке”

23 декабря, к 155-летию со дня рождения Надежды Ламановой, состоялось открытие выставки “Гений в юбке”, посвященной творчеству российского модельера.

Курирует проект Наталья Козлова – историк моды и тележурналист. Создание проекта объединило волонтеров и замечательных профессионалов – поклонников творчества Надежды Ламановой.

В создании выставки приняли участие мастера ателье Aliz Arin. Это увлекательный процесс – побыть “за кулисами” выставки. Возможность прикоснуться и в деталях рассмотреть вышивку на платьях, созданных Надеждой Петровной для театральных постановок МХАТ. Провести деликатную работу (утюжка, закалывание на манекене, пришивание фурнитуры) над платьями, которые были созданы в мастерской Ламановой по ее гениальным идеям, ее чудесными мастерицами. А также помочь в съемке для каталога, в который вошли фотографии не только костюмов Надежды Ламановой, но и реконструкций, созданных по эскизам или фотографиям оригинальных платьев.

Над реконструкцией платья Надежды Ламановой по эскизу Веры Мухиной работали художники мастерской Aliz Arin.

Выставка продлится до 26 февраля по адресу Профсоюзная, 100, галерея “Беляево”.



