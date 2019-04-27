Добавь сияния! Секреты эффектного тона от экспертов Teana

На вершине beauty мира на протяжении уже нескольких сезонов абсолютным фаворитом является сияющий макияж или макияж с эффектом «влажной» кожи. От fashion показов известных дизайнеров и профессиональных фотосессий до базового макияжа почти каждой модницы данный образ прочно закрепился, как абсолютный хит. Ещё не пробовали? Время научиться! Команда косметического бренда Teana представляет продукты, которые помогут создать ультрамодный макияж в домашних условиях.

Впервые, новый косметический тренд задали визажисты Gucci в 2010 году, создав прорыв в современном мире визажа. Именно тогда модный мир начал отходить от идеально матовой кожи. На сегодняшний день, актуально и стильно – это эффект сияния и света изнутри, делающий ярким и свежим любой образ. Благодаря такому макияжу, - кожа будет выглядеть здоровой, молодой и ухоженной. Когда-то - абсолютно смелое решение, сегодня – ежедневный арсенал почти каждой девушки, которая следит за косметическими новинками. Представляем вашему вниманию пошаговую инструкцию для создания яркого образа:

-Очищение. Первый шаг в подготовки к сияющему макияжу – умывание и пилинг. Воспользуйтесь пенкой или гелем, чтобы очистить кожу от загрязнений и излишков кожного жира, затем протрите лицо тоником. При необходимости, используйте гоммаж или легкий скраб. Это поможет избавиться от мелких шелушений и неровностей и позволит тональному средству распределяться равномерно

-Важная деталь. Следующий и важнейший шаг – увлажить кожу лица, что позволит добиться естественного сияния. Для данных целей необходимо использовать средство с легкой текстурой. Так, эксперты Teana рекомендуют попробовать молекулярный микрофлюид с чистым коллоидным золотом Gold 24K. Благодаря нежной текстуре, средство мягко обволакивает кожу, выравнивает структуру и осветляет. Данное средство прекрасный помощник в преображении цвета лица, повышении упругости. Микрофлюид защищает от внешних факторов, стимулирует синтез коллагена.

-База и тон. После того, как крем полностью впитается, время нанести базу под макияж. Советуем вам попробовать легендарную базу от Teana – Super Face. Средство обеспечит идеально ровный тон, сгладит мелкие морщинки, способствует омолаживанию и уходу за кожей. Благодаря праймеру, - нанесение тона будет легким и равномерным, а сам макияж более стойким. Экстракт пиона в составе уменьшает выраженность пигментных пятен, улучшает цвет лица. При выборе тональной основы отдавайте предпочтение тону с сатиновым финишем. Не рекомендуется пудрить лицо, так как может потеряться эффект сияния.