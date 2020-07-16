Benetton празднует гламурное лето в стиле Бриджит Бардо

Лето наступило, и Benetton приветствует его, с головой погружаясь в праздничное настроение Сан-Тропе конца 60-х. Сочные лимоны, спелые вишни, живописные ландшафты украшают футболки, рубашки и развевающиеся юбки. Нарисованные от руки вертикальные полоски и шахматный принт гринсбон – доминанта в летнем буйстве красок - воплощают в жизнь идиллическую атмосферу загородной жизни. Палитра звучит всеми оттенками лета: желтым, красным, васильковым, розовым и белым. Прованский голубой заполнил принты дизайнера Эммануэль Вальтер (Emmanuelle Walter), изображающие солнце, летящих ласточек и листья деревьев. Шахматная клетка украшена вставками color block, а на футболках красуются аппликации в виде ромашек. А как мило выглядят муслиновые и льняные топы, покрытые вишнями! Дополните его развевающейся хлопчатобумажной юбкой, украшенной принтом в виде открытки и ваш идеальный летний образ готов! Пара парусиновых кроссовок или льняной шарф с цветочным принтом и вы готовы к прогулке по набережной и узким улочкам Сан-Тропе. Бокал розе в руках, и вы почувствуете себя Бриджит Бардо!