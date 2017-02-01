Дочь Джуда Лоу выбрала карьеру модели

Как и ее брат Рафферти, Айрис Лоу решила покорять модную индустрию. Недавно девушка подписала контракт с косметической линейкой Burberry Beauty.

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Шестнадцатилетняя Айрис Лоу названа новым лицом декоративной косметики линии Burberry Beauty. Девушка уже приняла участие в съемках рекламной кампании жидкой матовой помады Velvet. К слову, Лоу сменила на почетном посту амбассадора марки таких звезд моды, как Эмбер Андерсон, Эди Кэмпбел, Кара Делевинь, Джордан Данн, Лили Дональдсон и Рози Хантингтон-Уайтли.