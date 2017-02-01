Вход
ADV
Интересно
Джуд Лоу (Jude Law) (12)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дочь Джуда Лоу выбрала карьеру модели

  • 194
  • 0
  • 01 Февраля 201711:37
Сюжеты: Джуд Лоу (Jude Law)

Как и ее брат Рафферти, Айрис Лоу решила покорять модную индустрию. Недавно девушка подписала контракт с косметической линейкой Burberry Beauty.

1 / 4
  • Айрис Лоу для Burberry Beauty

Шестнадцатилетняя Айрис Лоу названа новым лицом декоративной косметики линии Burberry Beauty. Девушка уже приняла участие в съемках рекламной кампании жидкой матовой помады Velvet. К слову, Лоу сменила на почетном посту амбассадора марки таких звезд моды, как Эмбер Андерсон, Эди Кэмпбел, Кара Делевинь, Джордан Данн, Лили Дональдсон и Рози Хантингтон-Уайтли.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru