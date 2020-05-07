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Артем Кузелев

Дочь Кейт Мосс стала героиней каверстори V Magazine. Лето, 2020

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  • 07 Мая 202017:29
Сюжеты: V Magazine, Kate Moss

В интервью 17-летняя Лила Грейс Мосс рассказала о том, как карантин повлиял на ее жизнь.

Дочь супермодели Кейт Мосс и издателя Джефферсона Хэка стала главной героиней летнего номера V Magazine. Черно-белый портрет Лилы Грейс Мосс украсил обложку выпуска, в котором опубликовано интервью с моделью. За создание фотосессии отвечали фотографы Инес ван Ламсвеерде и Винудх Матадин. Главной темой беседы Лилы Грейс с журналистам стал карантин и изменения, которые он привнес в жизнь девушки.

 
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