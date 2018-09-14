Дочь Мадонны дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке

Лурдес Мария Чикконе Леон попробовала себя в роли манекенщицы на показе марки Gypsy Sport.

До этого Лурдес Леон уже участвовала в нескольких рекламных камапниях, но на этот раз решилась выйти на подиум. 21-летняя модель дебютировала в рамках Недели моды в Нью-Йорке на показе марки Gypsy Sport. Во время шоу девушка примерила рваные джинсы, минималистичный бюстгальтер и украшения бренда.