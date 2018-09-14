Вход
ADV
Интересно
Мадонна (104)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дочь Мадонны дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке

  • 63
  • 0
  • 14 Сентября 201815:18
Сюжеты: Мадонна

Лурдес Мария Чикконе Леон попробовала себя в роли манекенщицы на показе марки Gypsy Sport.

До этого Лурдес Леон уже участвовала в нескольких рекламных камапниях, но на этот раз решилась выйти на подиум. 21-летняя модель дебютировала в рамках Недели моды в Нью-Йорке на показе марки Gypsy Sport. Во время шоу девушка примерила рваные джинсы, минималистичный бюстгальтер и украшения бренда.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru