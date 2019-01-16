Дочь Мадонны в рекламе Miu Miu. Весна, 2019

Лурдес Мария Чикконе Леон продолжает модельную карьеру в новом кампейне итальянской марки.

Миучча Прада не стала отступать от традиции и снова пригласила для участия в рекламе Miu Miu знаменитостей. На первом кадре весенне-летней кампании, созданном фотографом Дэвидом Симсом, можно увидеть 22-летнюю Лурдес Марию Чикконе Леон. Для снимка девушка позировала на заднем сидении автомобиля с сумкой из новой коллекции итальянской марки.

Кроме Лурдес, в кампании, кадры из которой будут публиковаться по очереди, приняли участие актриса и певица Джульетт Льюис, модель из Китая Ду Жуан, а также дочь Итана Хоука и Умы Турман Майя Турман-Хоук.