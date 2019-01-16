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Артем Кузелев

Дочь Мадонны в рекламе Miu Miu. Весна, 2019

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  • 16 Января 201921:01
Сюжеты: Miu Miu, Весна-лето 2019, Рекламные кампании, Мадонна

Лурдес Мария Чикконе Леон продолжает модельную карьеру в новом кампейне итальянской марки.

Миучча Прада не стала отступать от традиции и снова пригласила для участия в рекламе Miu Miu знаменитостей. На первом кадре весенне-летней кампании, созданном фотографом Дэвидом Симсом, можно увидеть 22-летнюю Лурдес Марию Чикконе Леон. Для снимка девушка позировала на заднем сидении автомобиля с сумкой из новой коллекции итальянской марки.

Кроме Лурдес, в кампании, кадры из которой будут публиковаться по очереди, приняли участие актриса и певица Джульетт Льюис, модель из Китая Ду Жуан, а также дочь Итана Хоука и Умы Турман Майя Турман-Хоук.

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