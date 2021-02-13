Дочь Пьерпаоло Пиччоли стала моделью

Бенедетта Пиччоли подписала свой первый модельный контракт с агентством Women Management.

В миланском модельном агентстве сообщили о новом контракте. Теперь Women Management будет представлять интересы дочери креативного директора дома Valentino и заниматься ее карьерой. О самой Бенедетте Пиччоли известно немного. Девушке 23 года и это первый ее модельный контракт. Известными моделями агентства являются Коко Роша, Мариякарла Босконо и Амбер Валетта.