Дочь Пьерпаоло Пиччоли стала моделью

Бенедетта Пиччоли подписала свой первый модельный контракт с агентством Women Management.
В миланском модельном агентстве сообщили о новом контракте. Теперь Women Management будет представлять интересы дочери креативного директора дома Valentino и заниматься ее карьерой. О самой Бенедетте Пиччоли известно немного. Девушке 23 года и это первый ее модельный контракт. Известными моделями агентства являются Коко Роша, Мариякарла Босконо и Амбер Валетта.
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