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Евгения Загребиль

Дочь певицы МакSим примеряет платья модного бренда Alisia Fiori

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  • 16 Мая 201718:07

Александра, дочка певицы МакSим, представила несколько образов новой весенне-летней коллекции детского бренда Alisia Fiori.

Восьмилетняя Александра приняла участие в фотосъёмке в честь выхода новой коллекции SS2017 детского бренда Alisia Fiori, примерив на себя яркие весенние образы. В коллекцию вошли модели платьев с многообразием узоров, школьная форма в ретро-стиле, приталенные платья с для торжественного случая, а также стильные однотонные пальто.

 «Платья такие яркие и элегантные, в них Саша выглядит настоящей принцессой. Мы выбрали несколько нарядов для предстоящего семейного торжества. Я бы сама с удовольствием примерила пару моделей, если бы был мой размер» - комментирует мама, певица МакSим.

Платья Alisia Fiori  выделяются на фоне других за счет своего девичьего очарования  – оборок, кружева, узоров. Здесь не увидишь футболок и джинсов. Всё выдержано в элегантном стиле с тонким чувством прекрасного.

Бренд впервые принял участие в показе на Mercedes-Benz Fashion Week в рамках проекта Fashion Time Designers весной 2017 года.

 

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