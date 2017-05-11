Дочка Кейт Мосс стала моделью

Недавно Лила Грейс Мосс-Хак отпраздновала свое 14-летие и почти сразу же за этим появилась в рекламной кампании салона красоты.

Если точнее, то «Бар косичек» – это корнер, расположенный в лондонском универмаге Selfridges. Заведение специализируется на быстром и качественном плетении косичек. Теперь лицом салона названа 14-летняя Лила Грейс Мосс-Хак, решившая пойти по стопам своей легендарной матери (которая начала карьеру в этом же возрасте). Компанию девушке в рекламной съемке составила еще одна звездная девочка – дочь Мика Джонса, солиста группы The Clash, Стелла Джонс.