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Kate Moss (305)
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Артем Кузелев

Дочка Кейт Мосс стала моделью

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  • 11 Мая 201711:24
Сюжеты: Kate Moss

Недавно Лила Грейс Мосс-Хак отпраздновала свое 14-летие и почти сразу же за этим появилась в рекламной кампании салона красоты.

Если точнее, то «Бар косичек» – это корнер, расположенный в лондонском универмаге Selfridges. Заведение специализируется на быстром и качественном плетении косичек. Теперь лицом салона названа 14-летняя Лила Грейс Мосс-Хак, решившая пойти по стопам своей легендарной матери (которая начала карьеру в этом же возрасте). Компанию девушке в рекламной съемке составила еще одна звездная девочка – дочь Мика Джонса, солиста группы The Clash, Стелла Джонс.

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