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Артем Кузелев

Дочка Майкла Джексона стала лицом Calvin Klein

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  • 12 Мая 201715:18
Сюжеты: Calvin Klein, Майкл Джексон

Начинающая модель Пэрис Джексон подписала контракт с американским брендом и теперь будет представлять его новые коллекции.

Сегодня Пэрис 19 лет, но она уже имеет внушительное модельное портфолио и контракт с агентством IMG Models. Недавно девушка появилась на мероприятии Met Gala в качестве гостьи Рафа Симонса, это стало началом сотрудничества Calvin Klein и модели. Как сообщают инсайдеры, сумма контракта с американской маркой измеряется семизначным числом. В скором времени мы сможем увидеть дочку короля поп-музыки в новых рекламных кампаниях бренда.

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