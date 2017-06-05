Dockers® представляет коллекцию 2017

1 июня Dockers представил новую коллекцию осень-зима 2017 на креативной площадке в библиотеке им. Ф. М. Достоевского.

Вот уже 30 лет брюки линейки Khaki (Хаки) служат символом Dockers®. Их представили публике в 1986 году, и с тех пор бренд неустанно совершенствует их. Качество — бескомпромиссное. Стиль — универсальный и узнаваемый. Никогда еще брюки не были такими стильными.

Dockers® всегда ставил своей целью создание практичного и стильного гардероба для современных мужчин — уместного в будни и выходные, объединяющего эстетику кэжуал с элегантностью. Это гардероб лаконичный, но эффектный, без вычурности и витиеватости. Его основа — превосходные брюки-чинос, функциональные и удобные, с множеством силуэтов и вариантов посадки, отвечающие всем пожеланиям своего владельца и сочетающиеся со множеством вещей и аксессуаров.