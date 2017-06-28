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Осень-зима 2017-18 (146)
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Dockers® представляет коллекцию осень-зима 2017

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  • 28 Июня 201719:25
Сюжеты: Осень-зима 2017-18

Американский бренд мужской одежды Dockers представляет новую коллекцию сезона осень-зима 2017, на создание которой дизайнеров вдохновила родная для марки Калифорния. Цвета и текстуры коллекции навеяны долинами Напа и Йосемити. Теплые оттенки земли, осенних виноградников и гор - лучшая палитра для осени.

По традиции в коллекции представлены четыре базовые модели брюк: The Clean Khaki, The Jean Cut, The Broken In и The Best Pressed. Все классические модели отличаются комфортом и универсальностью.

Команда бренда Dockers® постоянно совершенствует технологии и крой для тех, кто привык находиться все время в движении – в результате появились хаки SMART 360 FLEX. Отличительная черта этой модели – особая ткань, которая растягивается в четырех направлениях, в то время как обычные джинсы или штаны – только вертикально. Другим важным усовершенствованием стали карманы: теперь они глубже и застегиваются на молнию, сохранив при этом отличительную деталь Dockers® – углубление для мелочи. Теперь смартфон или ключи точно не потеряются во время поездки на такси или в метро. Особые материалы и классические фасоны, использованные в этой коллекции, позволяют достичь свободы движений и выглядеть уместно в любой ситуации.

 

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