«Доктор Лиза» и «Стрельцов» — лауреаты премии «Золотой орёл»

Фильм «Доктор Лиза» стал обладателем «Золотого орла» за лучшую музыку. Генеральные продюсеры картины: Рафаел Минасбекян, Джаник Файзиев, Тимур Вайнштейн, Алексей Земский, продюсер проекта Александр Бондарев, сопродюсеры: Равиль Савихов, Вадим Островский.

Награда была вручена композитору картины Юрию Потеенко. Получая «Золотого орла», композитор отметил, что очень ценит признание академиков и призвал кинематографистов использовать живую музыку, а не семплы.

В истории об одном дне из жизни Елизаветы Петровны музыка, созданная Потеенко, стала одним из важных элементов атмосферы фильма: в композициях отразились и энергия Доктора Лизы, и её любовь к людям, переплетенная с непростыми обстоятельствами, с которыми Глинка бесстрашно боролась.

Сюжет фильма разворачивается в Москве, 25 апреля 2012 года. Елизавета Петровна и её супруг Глеб Глебович Глинка готовится к празднику – тридцать лет совместной жизни. На ужин приглашены самые близкие друзья, приехали сыновья. Лизе нужно только заехать в Фонд и принять еженедельных пациентов на Павелецком вокзале. Но дни Доктора Лизы всегда полны неожиданностей. В больнице на окраине Москвы выписывают из стационара пятилетнюю девочку, умирающую от онкологии. Из-за проблем, связанных с медицинскими формальностями, страдающий ребёнок оказывается без обезболивающего. С последней надеждой отец девочки бросается к Лизе за помощью. Безрезультатно использовав все способы помочь ребенку в рамках системы, Доктор Лиза решается на отчаянный поступок…





Фильм произведен «Киностудией КИТ» (входит в группу компаний ГПМ КИТ) и «Продюсерским центром IVAN» в партнерстве с телеканалом НТВ, при участии Take Shot и при поддержке Министерства культуры РФ.

Режиссёр: Оксана Карас

В ролях: Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Евгений Писарев, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Вертков, Сергей Сосновский, Филипп Авдеев, Мария Крылова, Дарья Жовнер, Павел Табаков, Сергей Бондарчук и другие.





Биографическая спортивная драма «Стрельцов» победила в номинации «Лучший монтаж фильма». Генеральные продюсеры: Алексей Учитель, Рафаел Минасбекян, Вадим Верещагин, Антон Златопольский, Леонид Верещагин, Никита Михалков.

За создание динамичного, захватывающего и увлекательного киноповествования о судьбе легендарного советского футболиста отвечали режиссёры монтажа Александр Кошелев и Дмитрий Корабельников.

К 20 годам у восходящей звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова было все, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Накануне Чемпионата мира в Швеции, которого ждала вся страна с замиранием сердца, судьбу спортсмена ломают недоброжелатели. Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он — чемпион. Великий спортсмен, заслуживший настоящую народную любовь.



Кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в группу компаний ГПМ КИТ) выступила продюсером картины и прокатчиком.

Режиссер: Илья Учитель

В ролях: Александр Петров, Стася Милославская, Василий Кортуков, Ефим Петрунин, Александр Яценко, Виталий Хаев, Виктор Добронравов.



«Золотой орел» - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет Экспертный совет.