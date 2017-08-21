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Martin Margiela (93)
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Артем Кузелев

Документальный фильм о Мартине Маржеле

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  • 21 Августа 201716:02
Сюжеты: Martin Margiela

Уже этой осенью в прокат выйдет большой документальный фильм, посвященный жизни и творчеству бельгийского дизайнера.

Премьера документари We Margiela состоится 23 октября в родном городе дизайнера Антверпене. Фильм снят по воспоминаниям команды марки Maison Martin Margiela и будет иметь продолжение в виде книги интервью. Также в документальном проекте принял участие бизнес-партнер Мартина Маржелы Дженни Мейренс, который помог нарисовать полную картину того, как дизайнер начинал свое дело. 

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