Документальный фильм о Мартине Маржеле

Уже этой осенью в прокат выйдет большой документальный фильм, посвященный жизни и творчеству бельгийского дизайнера.

Премьера документари We Margiela состоится 23 октября в родном городе дизайнера Антверпене. Фильм снят по воспоминаниям команды марки Maison Martin Margiela и будет иметь продолжение в виде книги интервью. Также в документальном проекте принял участие бизнес-партнер Мартина Маржелы Дженни Мейренс, который помог нарисовать полную картину того, как дизайнер начинал свое дело.