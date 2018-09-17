Вчера состоялось долгожданное открытие бутика модных аксессуаров ALEXANDER DO на Патриарших прудах. Идейный вдохновитель и создатель коллекций люксовых аксессуаров, представленных в бутике – Александр Добровинский, известный в модной тусовке, как светский интеллектуал, успешный адвокат, бизнесмен, коллекционер, колумнист журнала Tatler.

ALEXANDER DO – это коллекции уникальной оптики класса «люкс» ручной работы, которые до открытия бутика можно было приобрести только в одноименном интернет-магазине.

В этот вечер Александра также поздравили с открытием: Хрусталёв Дмитрий, Матвеев Максим, Соловьева Ксения, Хакамада Ирина, Бачурин Илья, Ламберти Уиллиам, Одинцова Екатерина, Геворкян Татьяна, Курбатова Ирина и многие другие.