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Долгожданное открытие бутика модных аксессуаров ALEXANDER DO

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  • 17 Сентября 201820:54

Вчера состоялось долгожданное открытие бутика модных аксессуаров ALEXANDER DO на Патриарших прудах. Идейный вдохновитель и создатель коллекций люксовых аксессуаров, представленных в бутике – Александр Добровинский, известный в модной тусовке, как светский интеллектуал, успешный адвокат, бизнесмен, коллекционер, колумнист журнала Tatler.

ALEXANDER DO – это коллекции уникальной оптики класса «люкс» ручной работы, которые до открытия бутика можно было приобрести только в одноименном интернет-магазине.

В этот вечер Александра также поздравили с открытием: Хрусталёв Дмитрий, Матвеев Максим, Соловьева Ксения, Хакамада Ирина, Бачурин Илья, Ламберти Уиллиам, Одинцова Екатерина, Геворкян Татьяна, Курбатова Ирина и многие другие.

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