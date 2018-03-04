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Артем Кузелев

Дом Armani поддержит ЮНИСЕФ

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  • 04 Марта 201817:44
Сюжеты: Armani, Косметика и парфюмерия

Итальянская марка начинает новую благотворительную программу, призванную сделать чистую воду доступнее для детей во всем мире.

Вдохновленный предыдущим сотрудничеством в рамках кампании Acqua for Life, которое принесло ЮНИСЕФ 4 миллиона долларов, Джорджио Армани взялся за новую инициативу. Парфюмерная линия Giorgio Armani Fragrances начинает благотворительный проект, который также будет реализовываться совместно с детским фондом ООН ЮНИСЕФ. Программа получила название WASH (Water, Sanitation and Hygiene Programs), а ее глобальная цель – сделать чистую воду доступной для детей во всем мире.

В этом году компания Джорджио Армани планирует перевести в фонд минимум 500 000 долларов. Средства будут поступать с продажи каждого флакона Armani Acqua di Gio и Acqua di Gioia, по пять долларов с каждого.

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