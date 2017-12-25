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Артем Кузелев

Дом Azzedine Alaia продолжит работу

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  • 25 Декабря 201717:48

Две новых коллекции марки, основанной покойным Аззедином Алайя, будут представлены в привычном расписании на Неделях моды ​​в январе и марте.

Представители дома, основанного Аззедином Алайя, заявили на прошлой неделе, что марка продолжит создавать новые коллекции. В январе и марте будущего года коллекция прет-а-порте и новая линия аксессуаров будут представлены на Неделях моды. О том, кто же займется разработкой новых моделей, пока что не сообщается.

О внутренней работе ателье тоже ничего не известно, однако понятно, что руководить процессом скорее всего будут Кэролайн Фабр Базен, студийный директор марки, и первый помощник покойного кутюрье – японский дизайнер Хидеки Сео.

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