Дом Balenciaga откажется от услуг дизайнеров?

Художник Робби Баррат представил коллекцию образов, разработанную искусственным интеллектом на основе архивов Balenciaga.

Парижский дом моды Balenciaga идет на шаг впереди индустрии. Недавно марка представила работы художника Робби Баррата, выполненные при помощи искусственного интеллекта. Нейросеть использовала образы из архивов Balenciaga, лукбуков, рекламных кампаний и фотографии с показов и на их основе разрабатывала новые модели. Получилось очень реалистично, хотя и понятно, что в ближайшем будущем воплотить в жизнь эти модели будет проблематично. Однако Демна Гвасалия вполне может использовать их в качестве источника вдохновения.