Дом Balenciaga открывает собственное производство в Италии

Парижский дом намерен сфокусироваться на производстве кожаных аксессуаров.

В марке Balenciaga сообщили о запуске первого собственного производства на территории Италии. На фабрике, которая разместится на площади 10 тыс. квадратных метров в Тоскане, будут выпускаться изделия из кожи. Также на этой территории компания разместит обучающий центр.

Ожидается, что запуск предприятия произойдет уже в будущем году. Однако в Balenciaga сообщили, что не намерены прекращать сотрудничество с итальянскими поставщиками.

В официальном релизе бренда говорится: «Действуя ответственно и согласно принципам устойчивого развития, этим заводом мы подарим новую жизнь уже существующему зданию, реализовав при этом важный архитектурный проект. Данное производство предоставит рабочие места примерно трем сотням человек, главным образом занятость будет обеспечена представителям местного населения. Особое внимание мы уделим безработным».