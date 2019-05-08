Дом Balenciaga поддержит студентов

Парижская марка намерена раздать стипендии для двух учащихся в Институте Пратта.

Дом Balenciaga объявил, что намерен поддержать студентов Института Пратта, нью-йоркского вуза в области дизайна и искусства. Марка выделит стипендии для покрытия расходов на обучение для двух талантливых студентов. Важное условие для участия в конкурсе на стипендию – членство в организации Black Alumni of Pratt, которая объединяет студентов с афроамериканскими и латиноамериканскими корнями.