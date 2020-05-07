Дом Balenciaga предлагает комплект для сна за 700 долларов

В набор входят маска и подушка для шеи из черного шелка.

Дом Balenciaga представил комплекты для сна, которые обойдутся поклонникам бренда в 700 долларов. Маска и подушка для шеи выполнены в стиле ретро из черного шелка и декорированы оборками и вышивкой. По отдельности предметы тоже можно приобрести: маску за 175 долларов, подушку – за 525 долларов.