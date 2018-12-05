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Артем Кузелев

Дом Balmain представил новое лого

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  • 05 Декабря 201815:14
Сюжеты: Balmain

Под руководством креативного директора Оливье Рустена парижский дом моды внес изменения в логотип.

Впервые за почти 80-летнюю историю парижский дом моды внес изменения в свой фирменный знак. На этой неделе марка Balmain представила обновленный логотип, разработанный при участии креативного директора Оливье Рустена. Дизайнер работал совместно со специалистами студии Adulte Adulte и сделал лого более современным и лаконичным. Генеральный директор компании Массимо Пиомбини замтеил, что эти трансформации – это лишь начало грядущего ребрендинга дома Balmain.

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