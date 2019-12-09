Вход
ADV



Интересно
Balmain (105)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Дом Balmain прощается с генеральным директором

  • 176
  • 0
  • 09 Декабря 201912:20
Сюжеты: Balmain

После двух лет работы в компании Массимо Пьомбини покидает высокий пост.

В официальном релизе парижского дома моды говорится, что компания расстается с Массимо Пьомбини, причем в качестве причин расставания называются «причины личного характера». Ранее сам топ-менеджер давал интервью, в котором отмечал, что «не сможет оценить плоды своих усилий в Balmain». По сообщению Balmain, в начале 2020 года будет названо имя нового генерального директора.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru