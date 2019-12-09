Дом Balmain прощается с генеральным директором

После двух лет работы в компании Массимо Пьомбини покидает высокий пост.

В официальном релизе парижского дома моды говорится, что компания расстается с Массимо Пьомбини, причем в качестве причин расставания называются «причины личного характера». Ранее сам топ-менеджер давал интервью, в котором отмечал, что «не сможет оценить плоды своих усилий в Balmain». По сообщению Balmain, в начале 2020 года будет названо имя нового генерального директора.