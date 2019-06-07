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Артем Кузелев

Дом Balmain проведет показ на музыкальном фестивале

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  • 07 Июня 201911:59
Сюжеты: Balmain

Парижский дом моды представит новую мужскую коллекцию в рамках Fete de la Musique.

Оливье Рустен объявил, что показ мужской коллекции сезона весна-лето 2020 пройдет во время парижского музыкального фестиваля Fete de la Musique. Мероприятие традиционно проводится 21 июня, в самый долгий световой день года. Шоу Balmain впишется в программу праздника и состоится в саду Jardin des Plantes. Кроме того, креативный директор дома добавил, что показ будет благотворительным, часть выручки от продажи фестивального мерча, еды и напитков будет перечислена в фонд борьбы со СПИДом (RED).

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